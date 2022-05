La honestidad brutal de Virginia Gallardo tras cruzarse con Benjamín Vicuña: “Me lo imagino desnudo”

La panelista televisiva y modelo Virginia Gallardo protagonizó un desopilante momento en vivo al contar lo que pensó luego de encontrarse personalmente a Benjamín Vicuña en un recital de Mau y Ricky Montaner.

Antes de presentar una nota con Vicuña en Intrusos, Flor de la V le dijo en tono jocoso a Virginia que quería que la próxima vez que se crucen con el actor chileno le pregunten por Lucía Galán.

La presentadora de América TV hacía referencia a la participación de Benjamín en el clip de Cuando lo veo, un tema del dúo Pimpinela que se estrenó a fines de marzo de este año.

La trama del video de la canción sigue una historia de pasión ardorosa y prohibida entre los personajes interpretados por Galán y el ex de la China Suárez.

En un fragmento de la grabación, que superó las 4,9 millones de reproducciones, el intérprete aparece desnudo de la cintura para arriba besando apasionadamente a Lucía.

En ese contexto, Virginia Gallardo hizo una revelación sorpresiva a sus compañeros, que se tentaron ante la insólita salida que tuvo la modelo.

“No sabés lo que me pasó ayer. Debo decir algo. Yo estuve invitada al recital de anoche de Mau y Ricky en el Movistar Arena. Estuve en el VIP y me crucé con Zaira (Nara), con quien tuve un cruce de palabras y a Benjamín Vicuña. Quiero contarles algo: no lo puedo mirar porque automáticamente lo veo desnudo como en el video”, contó Virginia, que de inmediato despertó las carcajadas de todo el piso.

Visiblemente avergonzada y divertida por su sincericidio, Gallardo se cubrió el rostro. De inmediato, Flor de la V le retrucó con una broma: “¿Sabés que yo tengo miedo que me pase lo mismo? La vuelvo a felicitar a Lucía Galán”.

Al observar el alboroto que había causado el relato de su compañera, Marcela Tauro intercedió con una particular opinión. “Me hubiera encantado que pase algo. ¿No la ven como pareja?”, planteó la periodista de espectáculos.