LA HIJA DE LA KINESIÓLOGA DE CRISTINA QUEDÓ AL FRENTE DEL REGISTRO AUTOMOTOR

Se trata de María Eugenia Doro Urquiza, quien trabajó en el organismo entre 2008 y 2015. En un caso sin precedentes, su madre había sido nombrada por la ex presidenta como parte de la Unidad Médica Presidencial en 2011.

Cristina Kirchner sigue haciéndose de las principales cajas de la administración pública. Tras ubicar a Luana Volnovich en PAMI y a Alejandro Vanoli en ANSeS, la vicepresidenta se garantizó también el manejo de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), donde ubicó a la hija de su kinesióloga.

Se trata de la abogada María Eugenia Doro Urquiza, quien ya había trabajado en el organismo entre 2008 y 2015. Durante ese lapso, la letrada se desempeñó como interventora del Registro Seccional N° 2 de San Isidro; Asesora Técnica Registral de la Dirección Nacional; y Directora de Registros Seccionales, cargo que dejó con la llegada del macrismo a Casa Rosada.

Su designación fue oficializada el 23 de enero pasado, por medio de la publicación -en el Boletín Oficial- de la Decisión Administrativa 5/2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la albertista Marcela Losardo. En el camino por este sillón quedó, por ejemplo, el histórico apoderado del Partido Justicialista (PJ) y ex diputado nacional Jorge Landeau.

Cabe recordar que, en un hecho sin precedentes, la kinesióloga Lidia del Carmen Urquiza -madre de Doro Urquiza- fue designada en diciembre de 2011 por la entonces presidenta Cristina Kirchner como “Asistente Kinesiológica” de la Unidad Médica Presidencial, cargo extraescalafonario que creó para formalizar una función que Urquiza venía desarrollando desde hacía tiempo.

Ahora, su hija María Eugenia fue premiada con la dirección de un organismo históricamente ligado a favores políticos y nombramientos clientelares. Se estima que en los 1500 registros de la propiedad automotor existentes trabajan cerca de 10 mil empleados, cuyos sueldos son cubiertos -como el de la mayoría de los contratados del Ministerio- con los fondos que genera la DNRPA.

“Trabajaremos para la modernización de las plataformas de trámites y registros a fin de agilizar cada gestión para lograr más eficiencia en cada rincón del país”, prometió Doro Urquiza al anunciar su nombramiento en Facebook, red social en la que días atrás le dedicó un sentido posteo a Cristina con motivo de su cumpleaños número 67.

“Feliz cumpleaños a esa mujer luchadora que nos hizo volver a creer en la política para transformar la realidad. La que nos recordó que la Patria es el otro y nos marcó el camino”, escribió. El interrogante ahora es al servicio de quién se pondrá semejante caja política. The answer my friend is blowind in the wind, cantó alguna vez Bob Dylan. Quizá, así, el Presidente lo entienda.

