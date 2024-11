La hija de Guillermo Francella habló sobre la separación de sus padres

Yoyi Francella, hija de Guillermo Francella y Marynés Breña, habló con Intrusos sobre la separación de sus padres. “Estamos todos bien. Se está haciendo algo grande de algo que es normal, somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto”, aseguró.

“No tengo ganas de esconderme porque no hay nada malo. Es un tema de ellos. Y realmente lo importante es que estemos bien todos. Como familia nos conocen hace mucho tiempo”, expresó.

En tal sentido, declaró: “Yo no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos, con el apellido que tiene mi papá y lo que logró, tuvimos una infancia y una crianza bastante privada y siento que hay que hablar hasta donde uno quiere, hasta donde uno pone el límite”, agregó.

“Lo bueno es que estamos bien. Mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro, yo estoy bien. Soy bastante cuidadosa con todo porque crecí así. Soy medio celosa de mi intimidad”, continuó.

Guillermo Francella y Marynés Breña. Archivo

Sobre la separación

La primicia fue informada por la periodista Paula Varela, quien reveló: «Al parecer venían surfeando una crisis. Él tiene mucho éxito, está en un gran momento laboral y lamentablemente, lo personal no va de la mano en este caso», comentó Varela en «Socios del espectáculo».

Destacó que Marynés fue una compañera fundamental en la vida de Francella, y que, a pesar de la separación, seguirán manteniendo un vínculo por el bienestar de sus hijos, quienes ya son adultos.

La decisión de Marynés

Por su parte, el conductor, Rodrigo Lussich, aportó su visión sobre la situación, afirmando que «la decisión la tomó ella». Paula Varela corroboró esta información, revelando que «sí, venían mal y ella habría sido la que propuso el corte».

«De hecho, en 36 años han hecho algunos viajes solos, pero en el último tiempo, él viajó sólo con su hermano y ella con una amiga», añadió Varela.

Otro aspecto relevante de esta historia es el comportamiento de Francella en la reciente entrega del Martin Fierro de oro de Cines y Series. A pesar de recibir un premio tan importante, el actor no mencionó a Marynés en sus agradecimientos, lo que ha suscitado especulaciones sobre el estado de su relación.

«Me cuentan que ese día, pidió entrar y salir por otro lado para no tener que responder preguntas personales», reveló Varela.

“Ya no estarían viviendo bajo el mismo techo»

Varela compartió su perspectiva sobre la situación actual de Francella. «Yo no le escribí a él directamente porque lo tenía muy chequeado y preferí no hacerlo. Sé cómo la está pasando él y sé otro montón de cosas que no voy a contar por la talla de la figura», afirmó.

También destacó que, aunque ya había rumores sobre la crisis, la separación se confirma en este momento, añadiendo que «tengo entendido que ya no estarían viviendo bajo el mismo techo». (Con información de Pronto y NA)