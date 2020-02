La hermosa Influencer que le dijo no a “El Polaco”: Sino estuvimos, fue porque yo no quise”

La hermosa y joven influencer, cuenta con una simpatía única, figura que es para el infarto y que enamora a cualquiera, tal es así, que en una entrevista que mantuvo con Ciudadnoticias.com, aseguró que salió con más de diez famosos, entre ellos, futbolistas muy reconocidos.

Se llama Ayelén y es una bomba!!!

Primero queremos saber un poco de vos. Sí vamos adelantando que por estos días, fuiste una de las chicas más buscadas porque se te vio más que cerca con El Polaco, pero por ahora, eso lo dejamos para más adelante.

Se nota que sos una bomba de mujer, linda de cara, cola soñada, unos abdominales terribles y se te ve re simpática.

¿A qué se dedica ésta belleza? ¿De qué signo sos, y cómo definirías tu personalidad?

*Gracias por los halagos, soy estudiante de comunicación y estoy en mi segundo año.

Y trabajo con las redes

“Soy Acuariana, y me defino una persona sencilla con carácter fuerte”

Seguramente te cruzas todo el tiempo con famosos. ¿Hubo alguna o varias propuestas in decentes?

*Si tuve muchas propuestas, pero varias fueron rechazadas.

¿Te gustaría llegar a los medios?

-No me molestaría, pero tampoco es mi meta en la vida.

¿Qué es lo que más te halagan y que te gusta de tu cuerpo?

*De mi cuerpo la cola siempre, de mi cuerpo nada, pero de mi cara mi sonrisa

¿Qué importancia tiene el sexo en tu vida?

*Ahora en mi vida no mucha importancia, hace poco me separe y es como que estoy saliendo recién del duelo.

¿Arriba o abajo?

*Abajo jaja

¿Lo de los tipos de color, pudiste comprobar si es mito o realidad o es una fantasía pendiente?

*Fantasía pendiente.

¿Te filmaste teniendo sexo?…Digo, porque ahora que varios te conocen, si fue así, ¿temes a que salga algo por la web?

*Sí, me filme con mi ex, no creo que lo haga porque era tan celoso y posesivo que no le gustaría que otras me vean haciendo eso.

¿Lugar más loco donde lo hiciste?

*En los asientos de un micro

¿Preferís que te practiquen o hacer sexo oral?

*Hacerlo.

¿Qué puntaje te das?

*Un nueve

¿Si la mujer de El Polaco no estuviese embarazada, harías un trio con ellos?

*No, no haría trío ni con ellos ni con nadie. No me agrada

Pasemos a esa noche. ¿Qué fue lo que sucedió? NO RESPONDER PORQUE TENGO TU AUDIO.LO SACO DE AHÍ.

*Lo que pasó es que yo trabajo de influencer para un boliche en Mar del Plata, y (El Polaco) vino a tocar. Tenía una mesa afuera, nosotras estábamos en la mesa de él, porque nos habían invitado y entonces nos acercamos. Yo me puse a hablar con Polaco, para pedirle una foto para el boliche y él justo me empezó a decir cosas de Barby Silenzi, (Pareja del cantante), todo en tono de joda porque si no él no me podía abrazar porque después Barby se iba a poner celosa de mí, cuestión que justo siento el flash del fotógrafo del boliche, Polaco se mueve y yo tenía el brazo y como que me resbalo entonces, sale como que lo estoy abrazando y él justo me estaba diciendo algo.

Después nada, hubo miradas, sonrisas, y todo eso, pero yo lo hacía de buena onda porque estoy conociendo a alguien del entorno de Polaco y Barby y no quería que pasara esto.

Cuestión que cuando él se iba, se acercó, me agarro de la cintura, me dijo que yo estaba muy fachera, y ahí me dijo para salir juntos y le dije que no.

Me quedé adentro del boliche, cuestión que él se fue con la gente con la que él estaba.

La verdad que yo no tengo intenciones de hacerle mal a nadie. Y menos a una mujer embarazada. Por todo esto recibí un montón de insultos, y lo que más me enoja es que nadie me preguntó. Yo para nada soy fans de él, la foto que subí no lo hice de mala intención, todo era en tono de broma para como mi compañero de trabajo”, aseguró ésta hermosa influencer que hay que reconocer, cuenta con un hermoso cuerpo y es muy bella.

Pero en dialogo con Ciudadnoticias.com, Nicole Ayelén, aseguró:

“Sino pasó algo es porque yo no quise. No me interesa porque estoy conociendo a alguien. Es eso.

El desde un principio abrazaba a todas mis compañeras, pero a mi dijo que no podía tocarme porque me dijo que Barby lo iba a cagar a palos.

Como diciendo…¡Mirá lo que sos!, si me llego a sacar una foto con vos, se me arma líos con Barby o viene Barby. Pero en el final sí, me terminó tomando de la cintura”, concluyo Nicole Ayelén.

¿Cuantos famosos pasaron por tu vida?, ¿hubo algún futbolista importante?

*Con más de DIEZ famosos estuve.

“Futbolista importante sí hubo”.

¿Cuál es tu mayor meta en la vida?

*Recibirme y trabajar de lo que amo.

¿Tus medidas?, ¿estas conforme?

*Mis medidas no las sé, pero si estoy conforme, no le presto mucha atención a esas cosas.

¿Qué te gustaría agregar que no te hayamos preguntado?

*”Nada más, solo decir que amo a mi familia y a los animales”.

