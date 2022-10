La hermana de Thiago Medina salió al cruce de los dichos de Estefi Berardi: “Mentirosa, no mandamos a cartonear a mi hermano”

Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, desmintió lo que dijo la panelista de LAM en medio de la entrevista. “Quiero que arregle este papelón”, exigió.

Camila, la hermana de Thiago Medina, cruzó a Estefi Berardi en pleno móvil con LAM, por la pantalla de América TV, por haber sugerido versiones de que mandaban a juntar cartón a uno de los menores de la familia en lugar de enviarlo al colegio.

“Lo que me enojó fue lo que Estefi dijo, que es una mentirosa, quiero que arregle este papelón que hizo porque no es verdad. Si no conocés mi vida, vení y fijate. Acá tenés las puertas de mi casa para que te pongas mis pantalones”, empezó diciendo la joven, cuando hablaba con Ángel de Brito.

Y desmintió los dichos por la panelista: “No mandamos a cartonear a mi hermano y no va al colegio porque hace dos años vengo luchando para que me den la vacante”.

La hermana de Thiago de Gran Hermano estalló contra Estefi Berardi: “Por redes hablan cualquier cosa”

Todo empezó días atrás cuando también dieron una nota para el mismo programa y el propio Lucas dijo que no iba a la escuela porque no había vacantes.

Luego de eso, Estefi Berardi había escrito en Twitter que se había comunicado con ella el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y le comentó que no existe tal lista de espera en el municipio bonaerense que preside.

“Anoche me contactó enseguida el intendente de la Matanza y hablé por teléfono con su secretaria, Daniela. Me contó que ya había ido un asistente social a la casa de Thiago, pero la familia le suspendió el encuentro. Que hoy volvería. Me contó también que no existe la lista de espera de 2 años”, fue el tuit de la periodista.

Entonces, ahora la hermana de Thiago Medina explotó y le dijo todo en la cara: “¿Sabés lo que pasa, Estefi? Es que vos estás estudiada, yo no estoy estudiada. Vos estás preparada, y yo no estoy preparada para todo esto. Te está metiendo con mi familia. ¿Sabés cómo me podés ayudar? No publiques las cosas”.

En medio de la tensión, Nazarena Vélez se metió en el conflicto y le consultó para aclarar la situación: “Lo que te dice Estefi es lo que le contestaron desde la intendencia de La Matanza, no es algo que se inventó ella. ¿Vos decís que ellos mienten?”.

A lo que Camila dijo que sí. Y por último, la panelista remató tras terminar la conversación con la hermana de Thiago Medina: “No dije todo lo que pienso porque no lo iba a entender y no quería que se vaya del móvil. Me pone contenta que moverme haya logrado que el niño esté escolarizado”.