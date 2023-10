La gravísima acusación de Melody Luz a Estefi Berardi: «La pasé re mal, me puse a llorar»

Melody Luz se muestra siempre súper hostil con los medios de comunicación, critica a quienes realizan periodismo de espectáculos y los acusa de meterse en su vida. Recientemente se conoció cuál fue el motivo que la hizo ponerse en esa postura y fue nada más y nada menos que una cuestionable actitud de Estefanía Berardi. La bailarina estuvo incitada al streaming de Telefe ‘Fuera de Joda’ y allí contó el mal momento que pasó cuando estaba embarazada, ocasionado por un apriete de la panelista de ‘Mañanísima’. «Me amenazó con contar mi embarazo antes de tiempo» comenzó y detalló «me mandó un mensaje que, quieran o no, fue una amenaza: me dijo tengo pruebas, si no me contestás voy a mostrar este mensaje». La pareja de Alex Caniggia, quería esperar para hacer público su estado, ya que todavía no había pasado el tiempo prudencial que aconsejan los médicos: «No lo sabía ni mi mamá. Fue el único momento de mi embarazo en el que la pasé re mal, me puse a llorar y todo porque yo no sabía cuando lo iba a decir, te repito, mi mamá no sabía y me faltaba un montón para los 3 meses». Finalmente, tuvo que contarlo antes de tiempo, por las constantes presiones, «lo dije un domingo, dos semanas antes de cumplir los tres meses. Pero a ella le dije que era totalmente inhumano lo que hizo, porque yo seré famosa o estaré expuesta pero con el embarazo no te metas» manifestó.