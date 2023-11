La furia de Milett Figueroa por los rumores en torno a su vínculo con Marcelo Tinelli: qué pasó

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzaron un romance hace algunas semanas. Sin embargo, en los últimos días los rumores indican que están separados. Pero los representantes aún no han hecho declaraciones al respecto.

Pampito aseguró que la artista peruana y el conductor tuvieron sexo y eso la hizo estallar de la furia. “No tengo nada en contra de ella, me cae divino, pero me mandó un mensaje retándome Milett de una manera” dijo el periodista en ‘Estamos okey’, sobre la actitud de Figueroa cuando reveló que había intimado con el cabezón.

Y procedió a leer los mensajes de la actriz: “No me parece lo que dijiste en Intrusos, en ningún momento hice un comentario similar como el que afirmaste en el que dijiste que yo tuve sexo con Marcelo. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas”.

“Te pido que te retractes porque no es verdad. No te conozco, pero que pésimo haber escuchado eso” agregó ella. “Yo le puse ‘¿pero vos a qué estás jugando con Marcelo? No estás jugando a que salen y no salen. No entiendo a qué te referís’” dijo Pampito.

Fue ahí cuando ella respondió tajante: “Hablá con la verdad. Yo jamás me expresó así ¡Qué irresponsabilidad más grande! ¿Te parece correcto lo que estás haciendo? No me gusta que me ensucien de esa manera y no lo voy a permitir. No sé con qué intención lo haces realmente, pero te pido respeto”.