La furia de Luciana Salazar tras una mala devolución de Pampita: “Vamos a la sentencia, ya lo sé”

Noche a noche “La Academia” atrapa la atención de miles de televidentes y logra ocupar los primeros lugares del rating de la franja prime. Sus populares jurados y famosos participantes, entre ellos Luciana Salazar, acaparan las miradas show tras show.

En cada programa el talento, la buena música y los episodios de picantes cruces o emotividad, consigue robarse los focos de los espectadores. Siempre hay momentos para recordar, así como idas y vueltas entre los jueces y los célebres participantes, que no pasan por alto para los seguidores del ciclo.

Precisamente, en la noche del viernes se vivió un tenso momento tras la devolución a Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. La guapa rubia y su pareja de baile eligieron para el ritmo de rock a Charly García. Sin embargo, ante los ojos del jurado del reality la coreografía no fue muy bien.

“El tema no tenía grandes momentos arriba como para poder redoblar la apuesta y los veía haciendo un doble esfuerzo para ponerle onda al tema que era muy plano de principio a fin. Está bien que no habían hecho rock, pero no sé si se lucía este tema”, comentó Pampita a su turno.