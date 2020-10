La furia de Karina la Princesita en Twitter: ''Me faltan el respeto siempre''

Karina la Princesita estalló de furia en Twitter, amenazó con llamar a su abogado y señaló que ”siempre le faltan el respeto”.

Karina la Princesita no dudó ni un segundo en pronunciarse a través de Twitter cuando se sintió cuestionada en su rol como madre. En medio de lo que es la pelea de Barby Silenzi y Valeria Aquino, fue mencionada a su hija Sol y la jurado del Cantando 2020 no demoró demasiado en hacer su aparición en redes sociales tras enterarse de los comentarios.

”Yo no miro Hay que ver pero ¿alguien sabe si me pidieron disculpas? De no ser así, llamo a mi abogado”, señaló Karina la Princesita en apenas uno de los tantos tuits que escribió en las últimas horas y que rápidamente escalaron y se hicieron muy virales.

”En ese programa me faltan el respeto siempre y después se lavan las manos”, expresó su furia la cantante. ”Sin embargo, me importa muy poco. Pero con los menores no ¡y menos con mi hija!”, sentenció respecto al involucramiento de Sol en el marco de la pelea.

”Ya saben de mi paciencia con respecto a los dichos sobre mi. Esa paciencia y templanza seguirá presente ¡Pero con mi hija, ahí si que no! Fin para mi sobre este tema por este medio, seguirá por donde corresponde”, agregó.

Por último, Karina la Princesita hizo énfasis directamente en los dichos respecto a su hija y aclaró la información que se estaba dando. ”Tengo que aguantar que muchos recriminen que dejé a mi hija con mi mamá porque en el programa dicen no estar de acuerdo ya que mi hija no es de riesgo”, explicó.

”Mi hija es de riesgo, infórmense antes, al menos al hablar de una menor”, precisó. ”De cómo nos manejamos en casa es problema mío”, sentenció Karina para dar el tema por terminado.