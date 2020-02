La furia de Karina Jelinek contra las críticas por vivir en una mansión en Nordelta: “Es más económica que vivir en Puerto Madero”

La modelo se cansó de recibir críticas luego de abrir las puertas de su casa para “Divina Comida”.

En “Divina Comida”, el programa de Telefe que se ganó el rating de las noches, el lunes fue el turno de Karina Jelinek de abrir las puertas de su casa para recibir a Silvina Luna, Gabriel Schultz, Mariano Peluffo y Fernando Carlos. Desde ese día, la modelo no para de recibir críticas ya que sorprendió a todos por la lujosa mansión en la que vive, en el exclusivo barrio Cabos del Lago, de Nordelta.

“Yo solita decoré mi casa, con el buen gusto de mis amigas y mi gran participación”, comenzó señalando la modelo apenas recibió las cámaras del programa, en una recorrida por su hogar, previo a la llegada de los comensales. “Me inspiré mucho en Tulum, me gustan los colores ‘nude’, naturales”, sostuvo Karina.

“Hoy estoy ansiosa porque en esta casa no entra nadie, pero voy a tener unos invitados especiales y me da intriga, porque les tengo que cocinar, ser anfitriona… Dios sabe qué me tocará pero son bienvenidos”, sostuvo Jelinek. Y agregó que suele recibir buenos comentarios de sus amigos cuando van a su casa en alguno de sus encuentros: “Me dicen que preparo buenos tragos, que cocino bien”, aunque aclaró: “Lo básico”. Y agregó: “Espero sorprenderlos”.

Pero en las redes comenzó a ser fuertemente criticada por el lujoso hogar en el que vive y cuestionada sobre sus ingresos y la manera de solventar el alquiler de una casa tan fastuosa en un barrio residencial y de alto nivel adquisitivo. Ante el debate público, Jelinek enfureció en su cuenta de twitter, donde dejó su devolución: “Hipócritas. Me rompo el cul….. trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! Si fuese la casa de alguno de los hombres no harían estos comentarios… porque creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo no puedo alquilarme una casa”.

Al ser consultada por Teleshow, Karina intentó bajar el nivel de pelea con sus seguidores, aunque sostuvo que le molestan las críticas “porque hay personas que hacen comentarios maliciosos y no me conocen”.

“Es una casa que alquilo, que me sale más económica que viviendo en Puerto Madero”, agregó la modelo, quien además señaló que no está arrepentida de haber mostrado su hogar en televisión, a pesar de las críticas recibidas. “Me encanta mostrar mi casa y estoy orgullosa. Cada planta y cada rincón la decoré con mucha dedicación y amor”, añadió.