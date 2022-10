La furia de Flor de la V por los polémicos comentarios de los participantes de Gran Hermano: “Cabezas oxidadas”

Durante el programa de hoy de Intrusos la conductora Flor de la V se mostró muy contundente criticando el casting de la nueva edición de Gran Hermano, enfocándose en la poca diversidad que posee.

El lunes por la noche inició una nueva temporada de Gran Hermano y en tan solo dos días ya ha dado mucho de que hablar. Entre los distintos comentarios de los participantes que han causado mucha polémica, hasta las criticas que ha recibido el programa debido al casting que presentó. Flor de la V, mientras conducía Intrusos se mostró muy disgustada con esto último y descargó todo.

La conductora comenzó diciendo: “En el mundo de la moda estamos viendo la diversidad de cuerpos que existen y lo aplican desde Valentino para abajo. Lo aplican todas las marcas de lujo. Eso marca algo que está sucediendo en el mundo. Me sorprende que en este Gran Hermano no suceda, que eso no haya pasado. Como si fuera el primero, en lugar de avanzar”.