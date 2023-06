La furia de Coti Romero por las críticas que recibe: «Creo que esto está pasando los límites»

Coti Romero alcanzó la fama luego de su participación en la última edición de Gran Hermano. Sin embargo, no toleró la exposición y recientemente contó que está con tratamiento psicológico y psiquiátrico y tuvo que acudir al consumo de antidepresivos. Hace algunas horas, la correntina reaccionó a las criticas que recibe e hizo un contundente descargo en sus redes sociales.

«Hola! Cómo andan? Escribo por acá porque realmente lo creo necesario, porque creo que esto está pasando los límites. Lo voy a poner una vez y espero les quede claro de una vez por todas» escribió en su cuenta oficial de Instagram para luego numerar las cinco cosas que tenía la necesidad de esclarecer.

«Me parece totalmente ridículo tener que estar pidiendo respeto a la gente que se supone, es la que más tendría que respetar nuestros momentos. Pero por lo que veo, hace falta pedirlo. Respeto, ante todo» comenzó. «Dejen de inventar cosas que yo dije, que hice, que no hice… dejen de meter a mi familia y a mis amigas en esto. Que no hicieron más que acompañarme y jamás tuvieron malas intenciones con nadie. Nuevamente respeto» agregó.

«Dejen de meter a otras personas. Si no lo escuchan de mi boca o no lo pongo yo en mis redes, no lo crean. No tengo vocera ni vocero, no tengo alguien que me maneje las redes y sólo mi familia y mis amigos son mis confidentes» aclaró.

Luego, hizo un pedido desesperado: «Dejen de exigirme que haga cosas» y continuó filosa «no hay algo que me chupe más un huevo que lo que puedan opinar, acá me importa lo que yo quiera y sienta. Para mi, primero está mi salud mental».

«Respeten mis decisiones porque son mías, justamente. Soy yo quien está viviendo esto. Es mi vida. Ni mi familia, ni mis amigas les van a decir cosas que yo no quiera que se digan. No voy a hablar más del tema. Espero les quede claro. Cerrado» añadió determinante y finalizó «estoy cargando energías para volver pero gracias a Dios y a la gente que me ama, estoy bien».