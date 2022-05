La fuerte reflexión de Cinthia Fernandez tras la foto de Esteban Lamothe desnudo

Cinthia Fernández estalló contra Instagram luego de que Esteban Lamothe publicara una foto desnudo el día de su cumpleaños. La panelista comparó las imágenes sensuales que ella sube con la del actor y no pudo ocultar su indignación por los comentarios en ambos casos. «Una mujer sube foto sin que se le vea nada e Instagram te sanciona, te caga y oculta las visualizaciones porque supuestamente comete un delito, y encima en los comentarios sos un PUT…, ahora, un hombre sube lo mismo y no pasa nada, y encima los comentarios es un ídolo ¿Por cuá?», escribió esta mañana en su cuenta de Twitter, debajo de una imagen suya sin ropa y la del artista. Minutos más tarde, recurrió a su cuenta de Instagram para continuar con su descargo y explicar por qué le parece que las mujeres son juzgadas de manera injusta. «Estaba viendo en redes que fue re viral la foto de Lamothe en bolas, totalmente desnudo que se le ve el culito hermoso que tiene. Todos los comentarios: ‘qué genio’, ‘te parto en 8’, ‘sos una bomba’, porque es divino y encima Instagram le deja la publicación», comenzó diciendo la bailarina. De inmediato, recordó la cancelación que vivió el año pasado durante su campaña política. «En cambio, yo me acuerdo cuando hice lo de la campaña política y dije ‘es mejor andar en bolas a que todos los políticos te dejen en bolas’, y puse una foto mía de perfil, igual a la de una modelo top, pero que no es grasa como yo e Instagram me la bajó, me sancionó, me cortó las visualizaciones, te ponen como una multa..», sostuvo. «Y ahora estoy viendo que un hombre hace lo mismo que una mujer, no se les veía nada a ninguno de los dos, a la mujer se le sanciona porque supuestamente está cometiendo supuestamente un delito, pero al tipo no lo sancionan. Encima, si vos habías visto los comentarios que tenía mi foto, que me la sancionaron antes de que cumpliera 24 horas, eran ‘p.u.t.a’, ‘trolinski’, de todo, nada bonito y a él, ‘qué bomba’, ‘buenísimo’…», agregó Cinthia, indignada. La panelista remarcó que la culpa no la tiene Lamothe, sino la sociedad y las políticas que establecen las redes sociales. «La culpa no la tiene Esteban, la culpa la tienen las redes sociales, ¿por qué a una mujer la sancionás y a un hombre no? A mí me mandan fotos de chorongas y nadie sanciona ese tipo de comentarios. Es como raro, si sos muy voluptuosa te sancionan y si no sos voluptuosa no te sancionan. Qué caretas e hipócritas, ¿no?», concluyó en su descargo. Una mujer sube foto sin que se le vea nada,e Instagram te sanciona, te caga y oculta las visualizaciones xq supuestamente comete un delito, y encima en los comentarios sos un PUT.., ahora un hombre sube lo mismo y no pasa nada y encima los comentarios es un ídolo! X cuá? 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/FSsXsyn5iN — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) May 3, 2022