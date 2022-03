La foto de Jesica Cirio que conquistó a un famoso cocinero

En cada ocasión en que Jésica Cirio postea alguna imagen suya, siempre obtiene una lluvia de likes y comentarios. Dueña de un cuerpo perfecto y trabajado, es la favorita de muchas de las marcas deportivas y de ropa interior para sus campañas.

Más allá de que a Jésica Cirio se la ve con outfits para cumplir con su rutina de ejercicios, siempre da la nota con algún particular color o lo sugestivo en un traje de baño. Pero esta vez, llamó la atención que un conocido cocinero le dejó a la modelo un sugestivo “me gusta”.

La ropa deportiva que lleva Cirio siemper es muy colorida.

No es la primera vez que un simple like desencadena una serie de rumores sobre algún vínculo o predilección. Esta vez Jésica Cirio volvió a impactar con su look y obtuvo un comentario de Adabel Guerrero y un like del chef Santiago Giorgini.

Inicialmente sonó la señal de alarma ante ese particular «me gusta» a una foto en la que la mujer de Martín Insaurralde muestra sus curvas con un colorido junto de calzas, top y campera deportiva en composé.

El posteo de Cirio generó gran cantidad de likes y comentarios. Giorgini fue uno de ellos.

Pero cabe aclarar que más allá de cualquier sospecha, desde hace varios años, el cocinero y Jésica Cirio comparten el staff de “La Peña de Morfi”, el progama de cocina, música y reportajes que se emite por Telefe.

Santiago Giorgini es una de las piezas fundamentales del programa ya que con su gracia y carisma no solo enseña a cocinar sino que divierte con sus ocurrencias. Además, se puede ver que se lleva muy bien con todos los integrantes del elenco.

Jésica y el chef comparten hace años el programa de Telefe.

Una estrella de la moda

El cuerpo tonificado de Jésica Cirio la hizo acreedora de suspiros y también de ofertas laborales ya que es la embajadora de una reconocida marca de ropa interior, una de las empresas más grandes de venta de lencería y trajes de baños.

Jésica muestras distintos looks en una de los establecimientos hoteleros que frecuenta para las producciones.

En las redes posa con diferentes atuendos y comparte con sus más de tres millones de fans las prendas. En el verano se mostró con una malla de color rosa viejo que, según la modelo, tiene un “excelente calce”.