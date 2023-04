La foto de alto voltaje de Mauro Icardi y Wanda Nara que incendió las redes

Wanda Nara y Mauro Icardi están juntos y se muestran más enamorados que nunca. La modelo confesó que lo más importante en su vida es su familia y que el futbolista es parte de ella. Por lo que, a pesar de la fuerte crisis que atravesaron, firmar los papeles del divorcio no estaría en sus planes, sino todo lo contrario.

En las últimas horas, él compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen súper hot en la que se lo ve recostado sobre una mesa y ella sobre él, tomándolo de los hombros, ambos desnudos de la cintura para arriba y mirándose fijamente a los ojos.

Al deportista no le alcanzó con subir la temperatura de la plataforma con la sugerente captura, sino que agregó un comentario subido de tono: «Yo no tengo la culpa de que me gustes, la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta» escribió junto a la foto en blanco y negro que incendió las redes. LA TECLA