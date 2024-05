La foto con transparencias que subió modelo internacional Yanet García

Yanet García es actriz y modelo. Saltó a la fama como presentadora del clima en México. En Instagram tiene millones de seguidores. Sus fans esperan día a día cada una de sus nuevas publicaciones. Siempre va por más y no tiene límites.

La modelo comparte diariamente contenido en la plataforma para adultos OnlyFans. Su talento traspasa la pantalla y muchas veces juega al límite de la censura. Allí publica videos e imágenes cargadas de sensualidad, jugadas y muy osadas. Causa furor entre sus fans con cada una de sus publicaciones. Los likes se apoderan de cada imagen o video que comparte y los mensajes de halagos también se hacen presentes. En esta ocasión, Yanet García sorprendió a todos con un look total black ultra sensual muy otoñal.

Yanet García posó con un espectacular conjunto que se llevó la mirada de todos. La parte superior, un abrigo en color negro de peluche super trendy con botones grandes. La parte inferior unas calzas con transparencias también tendencia. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Utilizó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude para los ojos. Combinó el atuendo con unos anteojos de sol en color negro. Dándole un toque muy chic al outfit.

Yanet García brilló con un outfit otoñal super trendy

Yanet García, la modelo y actriz mexicana, enamora miradas a cada paso que da. Su carisma es único y no conoce de límites. Siempre deslumbra con sus publicaciones osadas y llenas de estilo.

Compartió una serie de fotografías en donde se la puede observar posando con un increíble look total black otoñal que captó la mirada de todos y se llevó todos los aplausos. (Vía País)