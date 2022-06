LA “FLOR” MÁS BELLA: Tiene un local de estética y sueña con uno más grande para incorporar personal.

(Por Ciudad Noticias): En una nueva entrega de la “Chica de la Semana”, hoy, te presentaremos a Flor, una hermosa rubia radicada en sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Ella es de Bahía Blanca, actualmente, tiene un local de estética y su gran anhelo, es poder contar con uno más grande para poder incorporar personal, eso sí, dejó en claro que más allá de eso, no abandonaría el país.

Florencia Paz, tiene una cabellera salvaje, mirada audaz y estupendo atributos para posar en lencería como suele hacerlo. El rojo, parece ir muy bien con su esbelta figura tal es así, que en uno de sus posteos, se la ve con una pollerita al límite y resalta su delicado bronceado.

Consultada por ese tatuaje que lleva en su abdomen y que pareciera terminar en su zona más íntima, Flor fue contundente y dijo que por ahora no, pero que esa es la idea.

AQUÍ LA NOTA CON ÉSTA HERMOSA RUBIA BAHIENSE.

*Bien Flor, en principio agradecerte por darnos la posibilidad de entrevistarte. ¿Conocías éste segmento de nuestra web?

-Si, en 2020 me ofrecieron ser la Chica de la Semana y no me anime jaja.

*¿De dónde eres y a que te dedicas?

-De Bahía Blanca y tengo un local estético.

*¿Cuál es tu signo y cómo definirías a las personas que pertenecen a ese grupo del horóscopo?

-De Libra, somos bastantes sinceros, aunque a veces nos cueste tomar decisiones y la rutina nos aburre, o bueno al menos a mí.

*¿Cuáles son los proyectos laborales a futuro?

-Abrir un local grande de estética, que se escuche en todo Bahía y tener gente trabajando para mí, eso sí, no me voy del país antes.

*Vimos un tatuaje en la zona del abdomen y pareciera que llega un poquito más allá. ¿Es así?

-No, pero es la idea.

*¿Es el único tatuaje o tenes algún otro?

-Por ahora el único, estoy pensando en hacerme más.

*¿Qué es lo primero que le miras a un hombre?

-Que me atraiga físicamente y después de charlar darme cuenta que es interesante.

*Supongamos que estas en el boliche con tus amigas, y ves un chico que te voló la cabeza en ese mismo momento, ¿lo avanzas o haces todo para que se dé cuenta que te interesa?

– No sé si todo, pero si me gusta lo miro algunas veces para que me hable y sino no importa, salí a divertirme con amigas.

*¿Cuál es tu arma de seducción que nunca falla?

-Ser simpática.

*¿Si un chico te gusta, sos de tener relaciones en la primera cita?

-No, primero hay que charlar para ver si vale la pena.

*¿Qué te gusta de tu cuerpo y que te elogian en los boliches o calle?.

-Mí cintura, amo mostrarla.

*Lo más loco que te hayan dicho por Instagram.

-«Verme y querer pagarme mucha plata».

*¿Te ha tocado recibir propuestas indecentes en las redes?

Pfff, un montón.

*¿Entrenas como para tener esa figura increíble?

No, voy un mes y dejo tres.

