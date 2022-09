La filosa reacción de Luis Ventura contra Cinthia Fernández tras llamarlo machirulo: “Ella se lleva la peor parte”

En los últimos días hubo varios ideas y vueltas entre Luis Ventura y Cinthi Fernández. La bailarina se enojó porque el periodista le dio el espacio a Matias Defederico para escuchar su descargo ante las acusaciones que viene teniendo hace varios años.

“Ventura, te agradezco la invitación. Pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos, quizá ahí me siente con vos. Se te olvidó preguntar del golpe de mi hija, que en la primera entrevista se te puso nervioso el invitado y no pudo responder, y cambiaste de pregunta rápidamente”, destacó Cinthia, ante la invitación de Luis a su programa.

Y agregó: “Ahora se te olvidó preguntar por qué hace un año una de las nenas no quiere ir a la casa. Total había que dejar a esta loca en papel de maléfica y al señor cocodrilo como ‘el gran señor del año’”, cerró.

La furia de Cinthia fue muy notable, manifestó que Ventura tomó partido por Defederico y no le preguntó sobre determinados temas que sabe que no tienen justificación, por lo que lo tildó de “machirulo” al periodista.

Ante las acusaciones Ventura decidió salir a aclarar que como periodista tenía que darle voz a las dos campanas: “Yo no quiero entrar en una guerra sin cuartel porque aunque ella no lo crea, la aprecio. Lo que sí, periodísticamente, no quiero que me marque el rumbo”, y sumó: “Si entro en un ida y vuelta, la peor parte se la lleva ella. Creo que tiene resto para seguir peleando por lo que tiene que pelear en la justicia, no en los medios porque está exponiendo a unas chicas que el día de mañana, lo van a sufrir”.

Los cierto es que la relación entre el exfutbolista y Cinthia Fernández ya no tiene solución y ambos decidieron ir a la Justicia, donde podrán ponerle punto final.