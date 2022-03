La filosa advertencia de Carmen Barbieri a Jorge Rial: «¡Vení que te espero, larga …!»

Carmen Barbieri salió con los tapones de punta contra Jorge Rial. El conductor que está viviendo días llenos de tensión luego de confirmar su separación de Romina Pereiro, explotó luego de que circularan versiones sobre una supuesta tercera en discordia en su matrimonio.

Sin filtro, Jorge Rial criticó a todos los que divulgaron estos rumores, entre ellos a Carmen Barbieri.

«Evité que fuera presa por evasión de impuestos», dijo el conductor furioso con la conductora de Mañanísima luego de que Carmen hablará de su separación y recodara el año que Rial la echo de América.

Lejos de dejar pasar su comentario, Carmen Barbieri redobló la apuesta y le dijo de todo a Jorge Rial.

Carmen Barbieri desafió a Jorge Rial

«Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije ‘el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?‘», comenzó diciendo Carmen.

«No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa», siguió recordando su incidente.

«Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero», expresó Carmen, desafiante.