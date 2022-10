La feroz reacción de L-Gante al enterarse que Tamara Báez podría ser parte de El Hotel de los Famosos 2

L-Gante se sorprendió con la noticia. Luego respondió muy picante en contra de su ex Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.

ras haber confirmado su ruptura con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica y en medio de versiones que lo involucran con Wanda Nara, L-Gante reaccionó muy sorprendido al enterarse en plena nota de Socios del Espectáculo que los productores de El Hotel de los Famosos 2 están interesado en su ex, para que se sume al exitoso reality de El Trece.

“En Socios dimos la primicia de que quizás, Tamara, entra a El Hotel de los Famosos. ¿Qué onda vos con eso?”, le preguntó el notero al cantante de cumbia 420. Fue entonces cuando L-Gante le respondió irónico y picante: “Ah, me acabo de enterar. ¿Es famosa? ¡Vamos todavía! Siempre quiso ser famosa”.

Y completó: “Pero guardo silencio, que a veces dice más que mil palabras. Yo no lucro con nada. Yo te muestro lo mío”. En tanto, Rodrigo Lussich reveló en el mismo ciclo los nombres de los famosos que serán parte de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, reality que consagró como campeón a Alex Caniggia en su primer edición.

“Charlotte Caniggia, Fernando Carillo, Alejo Ortiz, Delfina Geréz Bosco, Florencia Moyano, Mariano Caprarola, Marian Farjat, Érica García, Federico Barón, Abigail Pereira, Bautista Araneo y Emiliano Rella, entre otros”, enumeró el conductor, poniendo en suspenso la participación de Matías Defederico y Dolores Barreiro, también solicitados por la producción.

Lo cierto es que el conflicto entre Tamara Báez y L-Gante suma episodios a diario. El domingo pasado, la mediática compartió un video de los primeros pasos de la pequeña y aprovechó la ocasión para tirarle un demoledor palito al cantante de cumbia 420.

“Verla y no verla me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”, expresó el artista sobre el vínculo con su hija en diálogo con Luis Ventura en Secretos verdaderos . Además, lamentó cómo su ex decidió criticarlo públicamente en vez de resolver las cosas como una “familia”.