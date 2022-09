La feroz chicana Flor de la V a Mauro Icardi luego de que se confirmara que no jugará en PSG: “¿No me llamó ignorante a mí?”

n las últimas semanas, distintos medios alrededor del mundo se hicieron eco de los rumores que involucraban a Mauro Icardi en referencia de su estado actual en el PSG. En tanto, Flor de la V se había pronunciado al respecto y al jugador no le gustó nada.

Ahora, fiel a su estilo picante, la conductora de Intrusos no tuvo filtro a la hora de hablar del marido de Wanda Nara luego de que se confirmara que no jugará en el equipo: “¿No me llamó ignorante a mí?”, preguntó, con tono irónico.

Tras el éxito logrado con su línea de cosméticos, que lleva su nombre, Wanda Nara decidió ampliar y abrió un local en la ciudad de Miami. La prensa cubrió su presencia allí y, en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima, hablaron de su estadía y, además, la conductora se animó a opinar sobre la figura de la esposa de Mauro Icardi, acerca de quién expresó la teoría de un posible embarazo.

“¿El vestido se lo viste muy ajustado o le reventaba?”, quiso saber -sin filtro- Carmen Barbieri acerca del outfit que eligió Wanda Nara para estar en el evento de la presentación de su marca en Miami. “Me parece que está como embarazada ella”, lanzó la conductora, todavía sin dejar responder al periodista que cubrió el evento desde la ciudad.

“Estaba atadito”, le respondió el periodista Cristhian Gassman, haciendo gestos con sus brazos en la zona del abdomen. “¿No está embarazada?, chicos”, insistió Barbieri, y agregó una contundente definición: “Para mí que sí”. Mientras que, en otro comentario, que se escuchó un poco por lo bajo, sostuvieron: “Nunca fue flaca”.

“Yo creo que tiene mucha cadera Wanda”, añadió el periodista, desde Miami, en el marco del “debate” que se estaba dando en Mañanísima, que comenzó Carmen Barbieri, sobre el cuerpo de la rubia, madre de 5 hijos. “Ella es fuerte, nunca fue flaca, Wanda, es fuerte, es fuerte”, reiteró la mamá de Fede Bal sobre la esposa de Icardi.