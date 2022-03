¿La famosa más codiciada del momento? Floppy Tesouro, abocada al mundo del fitness y apuntando a la conducción.

(Por Ciudad Noticias): La actriz y modelo Floppy Tesouro, ha retomado sus actividades y en las últimas horas, mantuvo una serie de reuniones donde de allí, podría salir algunas propuestas laborales.

La imponente celebrity, tuvo un impasse y tras regresar de los Estados Unidos, comenzó a mantener diferentes reuniones por cuestiones laborales y además, como ya todos conocen a la dueña de la mejor cola de Argentina, es de las mujeres más activa del medio, ya sea en redes sociales, como en cada proyecto de trabajo que afronta y si bien está abocada a su hermosa hija (Moorea), Tesouro, volvió con el “FloppyFit”, donde comparte sus entrenamientos y tips para lograr un cuerpo soñado como el que tiene.

MOMENTO DE DERRAPE EN PROGRAMA DE RADIO:

Mientras la columnista de espectáculo Rocío Gandini, se refirió a lo que viene proyectando Tesouro, de apostar a la conducción, el periodista y conductor del programa Qué hay!, se refirió con muchas palabras de elogios para con la ex Gran Hermano y reveló una época muy hot para con la hermosa Floppy;

“Perdón Rocío, p estas acostumbra a que irrumpa tu espacio, pero ya que estas hablando de mi polla, mi diosa argentina, mi preferida, o una de las tres que tengo en el top, quiero acotar algo. ¿Sabés gracias a quien llegó a la fama Floppy Tesouro?…, A mi…, si, como escuchaste. Yo predije cuando la vi en el concurso (Cola Reef), que sería la ganadora, le di suerte, por lo tanto me apodero de su éxito”, recalcó el conductor del programa radial.

Sin embargo segundos después, quien es especialista en policiales y política, dejó mudo a todo el equipo de Qué hay! al dar detalles muy íntimos que incluye a la blonda.

“Tengo que contar algo muy íntimo. Tuve algo con Floppy Tesouro, claro, ella se va a enterar con esto, no es que mantuvimos una relación, pero yo sí con ella. Vieron como cuando uno es chico y decís, estamos de novio, pero ella no sabe nada, bueno, algo así. Cuando ella se consagro en aquel concurso, yo tendría unos 25 años, y me hice tan fanático de ellas que tenía videos de producciones, y bueno, era inevitable no mimarse”, relató el periodista que generó una ola de risas.

¿Qué dirá la Floppy Tesouro, la famosa más codiciada del momento, respecto a ésta anécdota?

Quien aspira a la conducción, está enfocada con los entrenamientos semanales, abocada a su hija, retomando agenda laboral, entrenando todos los días en lo que es, gym, funcional, pilates y ahora sumo paddle.