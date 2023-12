La extraña dieta que sigue Cande Tinelli por sus desmedidas alergias cutáneas

Candelaria Tinelli distribuye sus actividades entre Argentina y España. Vive una temporada en Europa y luego regresa por algunas semanas al país. Mientras tanto, comparte con sus seguidores todo lo que le acontece en su rutina diaria. En más de una oportunidad, le pidió a su comunidad recomendaciones para curar sus alergias, esta vez decidió llevar adelante una extraña técnica que promete resultados óptimos. «Limpieza de ‘5×5’, 5 días 5 jugos por día» escribió en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de zanahoria sobre una foto del vaso con el batido. «¿Será verdad?» agregó. Luego, compartió una foto del perfil de un médico y explicó «él la inventó. Tengo tantas alergias que ya no sé que más hacer. Vamos a ver… no me falles», suplicó. En su cuenta, el especialista asegura que sus indicaciones resultan favorables para pacientes con diabetes, artrosis, artritis, vitiligo, fibromialgia, entre otros padecimientos.