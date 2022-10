La explosiva versión de por qué “bajaron” a Camila Homs de PH: “Nada que moleste a Messi o a la Selección”

A pesar del tiempo que pasó desde la separación entre Camila Homs y Rodrigo de Paul, la modelo estaría sufriendo la consecuencias de esta decisión. Todo comenzó luego de que se confirmó que la “bajaron” de la lista de invitados de PH: Podemos Hablar.

En Socios del Espectáculo, Luli Fernández habló de la furia de Homs por ser cancelada del programa a último momento. Sin embargo, esta no sería la primera vez que un programa televisivo cancela su presencia a pocos días de que comience el Mundial en Qatar.

“Dos situaciones puntuales se dieron en las últimas semanas alrededor de Camila Homs. En la señal ESPN estaba convocada y medio confirmada para hacer una participación en uno de los programas, recordamos que se viene el Mundial y ella se ha vuelto una protagonista importante”, comenzó contando la panelista.

“Estaba prácticamente confirmada, estaban arregladas las partes del contrato y, a último momento, le dijeron ‘mirá, preferimos que no porque en concreto no queremos molestar a nadie’, esa fue la explicación”, detalló la panelista del programa que se transmite por El Trece.

“Ella comprendió, puede pasar que te confirmen un trabajo que no está tan confirmado. En las últimas semanas, nosotros habíamos contado acá en Socios que ella iba a ser parte de PH como una de las invitadas y se enteraron unas horas antes de la grabación que Camila no iba a estar en el programa”, siguió Luli.

En cuanto a la reacción de la modelo, Fernández compartió la respuesta que le dio: “Ella literal dijo ‘todavía no entiendo por qué me bajaron del programa’ y lo que me cuentan es que la frase que dijo Andy Kusnetzoff fue ‘no quiero hacer nada que moleste a Leo (Messi) o a la Selección’. Esto esta confirmadísimo por todos lados y van a ver que Camila no va a ser parte del próximo programa”.