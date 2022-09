La explosiva crítica de Malena Pichot a Mónica Farro sobre feminismo: “Vive de complacer hombres”

Fiel a su estilo, Malena Pichot no dudó en responder a los comentarios que Mónica Farro hizo sobre el feminismo. Y es que la vedette habló sobre el tema en una nota con IP Noticias, donde se refirió a la movilización de mujeres que luchan por una igualdad de género en todos los contextos.

Una de las frases que Mónica lanzó fueron: “Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”, aseguró.

Y agrego también: “No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual, hay un montón de cosas que me parecen bien pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”.

Fue así que Malena Pichot no dudó en salir a opinar sobre los dichos de Farro. La humorista se sumó a un video que compartió la sexóloga feminista Sol Despeinada. Entre sus comentarios se destaca: “El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso “esta bueno que no nos maten..pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo”.

Y Malena Pichot aprovechó para agregar: “Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”, escribió.

Los dichos de Mónica Farro se dieron en un contexto en el que denunció públicamente haber sufrido violencia de género con una pareja del pasado. También aclaró que las mujeres que estaban cerca en su vida no la apoyaron y hasta le dieron la espalda. “Creo que a la mujer hay que respetarla y que tenemos los mismos derechos que los hombres”, aclaró.