La exigente rutina de Mónica Farro, que mostró desde el living de su casa en corpiño deportivo

A los 44 años Mónica Farro sigue teniendo un gran físico. La vedette uruguaya entrena permanentemente y mantiene un riguroso cuidado con las comidas y el resultado es el cuerpo musculoso, con el abdomen fortalecido que tiene.

En sus redes sociales la artista suele compartir desde tips, hasta videos de sus entrenamientos. Esto último es lo que hizo este martes, cuando en su cuenta de Instagram publicó un breve video de menos de 5 minutos (pero altamente efectivo) en el que mostró los ejercicios que realiza para entrenar sus aductores. “Lo pueden hacer con peso y tobilleras hasta 6 vueltas”, escribió al lado.

La publicación sumó más de 53.000 reproducciones y tuvo cientos de respuestas. Algunas fueron: “Todo lo que haces sirve para estar bien de salud, a no aflojar”, “Ideal para pasar el tiempo y entrenar”, “Con la cuarentena no hay excusa para no hacerlo”, “Aparte de entrenar me sacás una sonrisa”, “Con razón tenés ese cuerpazo”, entre otros.