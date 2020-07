La ex secretaria de cultura Griselda Fontanazza, pidió volver a fase 1 y que el ejecutivo deje la “soberbia” de lado.

La ex secretaria de cultura “K”, Griselda Fontanazza, se mostró indignada con todo lo que está sucediendo en el distrito producto de las malas medidas del ejecutivo.

Ante los casos de Covid-19, la militante “K”, dejó un rotundo mensaje en su cuenta de facebook;

Estamos al horno!!!…

Lo lamentable es la mentira, el ocultamiento, el decir las cosas a medias, la desinformación.

Nadie estamos libres de contraer este virus que nos tiene hace más de 100 días en vilo.

Escuchamos continuamente que ante algún síntoma nos pongamos en contacto con el médico.

Que se contagia rápidamente, que no todos los síntomas son iguales, que podemos ser sintomático o asintomático, que la podes pasar muy mal , que ya murieron muchas personas, que con esto NO SE JODE…..

Desde lo particular tuve que tomar decisiones muy difíciles cuando comenzó toda la locura de la cuarentena por la enfermedad de mi mamá, como por ejemplo suspender su tratamiento de quimioterapia por los riesgos que corre al ir a Bahia Blanca y conectarla a un puto aparato durante cuatro horas… y hoy escucho y leo que por un grupo de irresponsables ( no sé si uno, tres o 10) todo el esfuerzo realizado no sirvió para nada…. ( no tienen idea lo que es tener que dejar un tratamiento después de lucharla durante un año de viajes y más…)

También HOY me siento insegura, porque nuestro Intendente junto a su equipo de gobierno no pone las barbas en remojo y toma decisiones de una vez por todas, no me siento cuidada .

Pongan todo lo qué hay que poner y manden todo para atrás, volvamos a la fase 1 y reorganicemos este lío, sean humildes y revean que se cometieron errores …. no sé , quiero pensar que todavía estamos a tiempo. Cuiden al personal de salud por favor …. revisen ese protocolo …. cuiden a nuestro hospital… si no saben pregunten hay personas que la tienen más clara y no por más capacidad sino por más experiencia, dejen la soberbia de lado .

Yo hoy tengo miedo porque nos guste o no el virus ya entró al Distrito.

Hoy voy a rezar por los que están padeciendo el COVID-19, voy a rezar por todos los habitantes del DISTRITO DE SAAVEDRA , hoy VOY A REZAR.

Griselda.