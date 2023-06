La ex Gran Hermano Jésica Hereñú se suma a OnlyFans: «¿Sacamos el…?»

(Por Ciudad Noticias): La ex hermanita lo anuncio en redes sociales desde los Estados Unidos donde se encuentra radicada hace algo más de cinco años.

Jésica Hereñú sin lugar a dudas, fue una de las participantes más amada por la platea masculina. Tuvo su paso en la edición de Gran Hermano 2011 y jamás pasó desapercibida. Dentro del reality, se la veía entrenar a diario y su figura dejaba atónito a todos ya que solía usar unas calzas híper ajustadas y unos top que resaltaban su tremenda delantera.

Su rostro de tez blanca, mirada mitad ángel y mitad diablo, fue lo que también maravilló a los amantes del reality y de quienes actualmente la siguen en Instagram.

Pero en las últimas horas, en el programa de radio «Qué hay”, su conductor, contó que Hereñú, en un mes podría comenzar a vender contenido en la plataforma Onlyfans.

“Hace un rato recorriendo las historias de Instagram, me encontré con qué Jésica Hereñú, para mí, la más linda y más bomba de todos los hermanos, va a vender contenido erótico en OnlyFans. Me tomé el atrevimiento, porque siempre hemos hablado y es una mina divina para tratar, le pregunte si solo era algo que tiró porque sí, o si lo tenía en mente. A lo que me respondió con una parte de la letra de la cantante Shakira: -Las mujeres facturan-, asique lo festejé como la copa del mundo que ganó argentina el año pasado.

Les cuento. Yo esa edición de GH la miré porque me encantaba, pero más lo miraba por ella. Decía yoen ese entonces, no puede haber una morocha tan linda, tan perfecta. Es diosa por donde se la mire, pero su cara, puntualmente su mirada, me enamoró. Soy un fanático de Jésica. Se está enterando ahora seguro”, aseveró el conductor del programa de radio a lo que la columnista de espectáculo Rocío Rantucho, le preguntó: “¿Pero te dio alguna alegría Jésica?”, y el periodista dijo…”Una no, al menos unas cuatro o cinco. Era inevitable. Más aún cuando la vi una vez por video en un lugar muy lindo que es Solar del Este. Chicos, no se rían, ¿quién no se ha tocado?”, cerró el hombre de la radiofonía.

Lo cierto que Hereñu, comenzaría el invierno con todo en Onlyfans.