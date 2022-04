La ex GH Yasmila Mendeguia, dio a conocer los picantes mensajes que le enviaba «Toto» Salvio.

Toto Salvio se encuentra en medio de un escándalo por atropellar y arrastrar a su ex pareja Magalí Aravena y luego echarse a la fuga. Ahora, una ex gran hermana aseguró que mantuvo conversaciones por Instagram con el futbolista.

Las conversaciones están subidas de tono y son correspondientes al año pasado, mientras Toto Salvio mantenía su relación con Magalí Aravena. Se trata de Yasmila Mendeguia, una ex integrante de Gran Hermano.

La ex participante del reality de televisión hizo pública la conversación donde el delantero de Boca le mandaba diferentes publicaciones que tuvieron lugar el año pasado: “¿Cómo estás?”; “Vos sí que no tenés rival”; fueron los mensajes picantes de Toto Salvio hacia la modelo.

La ex GH Yasmila Mendeguia escrachó a Toto Salvio con explosivos chats: “Vos sí que no tenés rival”

A su vez, Mendeguia escribió en la historia: “¿Este es el que atropelló a su mujer? Estos hombres si no patearan bien la pelota estarían trabajando en una garita”. Luego subió una segunda historia en donde dijo: “Los hijos del patriarcado que me dicen que lo quemé, cierren el culo o los mando a todos los ídolos al hospital”.

Recordemos que Toto Salvio se encuentra en medio de un escándalo por haber atropellado a su ex pareja Magalí Aravena en el medio de la calle en Puerto Madero y luego darse a la fuga.

La Justicia porteña determinó una disposición para el delantero, se trata de una serie de medidas restrictivas como prohibir el acercamiento de 300 metros del domicilio donde se encuentra la denunciante, Magalí Aravena. Además, Toto Salvio no se podrá contactar con su ex pareja por ningún medio, a no ser que quiera comunicarse con sus hijos.

En los últimos días, Magalí se comunicó con Los ángeles de la mañana para decir: “No voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente, espero sepas entender la situación”.