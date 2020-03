La estudiante de psicología que enardece a sus seguidores con sus medidas que son escandalosas.

Paola Baley, nació bajo el signo de Leo, se define como amante de los perros, y admitió que cuando estuvo viviendo en La Plata, algún que otro jugador reconocido le escribía.

Entre uno de los papelones que contó, fue el que le ocurrió una vez en un gym, donde haciendo sentadillas, se le rompió la parte trasera de la calza. Claro, de medida allí, justo tiene 100, no es para menos, ya que sus curvas, invitan a imaginar las cosas más bellas con ésta bahiense de piel trigueña.

Paola, es nuestra Chica de la Semana de hoy:

Vimos que tenes un lomazo, una piel única. ¿Supongo que más que conforme de contar con esa figura, no?

* La verdad que sí, estoy conforme, de todas formas creo que siempre se puede estar mejor y trabajo en ello.

¿Cómo se mantiene un cuerpo tan perfecto?, ¿cuál es la fórmula?

* No soy de cuidarme mucho en las comidas, al contrario, soy de buen comer, ja,ja, pero lo recompenso entrenando , me gusta mucho entrenar y suelo hacer diferentes actividades; funcional, musculación, correr, etc.

¿Podemos saber tus medidas? Porque venís bien de adelante y atrás.

*95-65-100

¿Qué es lo que más te halagan?

*Emm… no sé si hay algo en específico, creo que la figura en general. Muchas mujeres me halagan el pelo y el color de piel.

¿Te gustaría saltar a la fama?

*En algún momento tuve mi delirio de grandeza, ja,ja, cuando era más chica y me dedicaba más a lo que es el modelaje, incluso hice varios desfiles en distintas partes del país; capital federal, La Plata, Rosario, Rio Negro, etc.

¿A qué te dedicas?

* Estudio psicología, estoy en el 3er año en el instituto Juan 23 y trabajo en una empresa de turismo estudiantil, Surland Viajes SA.

¿Te escriben famosos, futbolistas o periodistas?

* Me han escrito, si, viví un año en La Plata asique conocí algo de ese ambiente (futbolístico) y bueno en la noche.

¿Cómo venís en el amor?

*Como puedo supongo, ja,ja, en este momento no tengo compromisos con nadie y estoy abierta a conocer nuevas personas digamos.

¿Tu mayor objetivo cuál es?

*Recibirme y poder ejercer de eso, amo la carrera que estoy haciendo. Me gustaría viajar también, conocer otros países.

¿Sos de la Ciudad que dicen que hay mujeres muy bellas. Tan así es?

*Si, hay muchísimas chicas lindas en Bahía.

¿Cómo es la noche bahiense? Mucho descontrol? Mucho levante?

*Creo que al bahiense le gusta mucho la joda, por ende el descontrol.

¿El peor papelón de tu vida?

*No creo que sea el peor, pero uno que siempre recuerdo, es haciendo sentadillas en el gimnasio se me descoció toda la calza atrás, por suerte tenía una campera que me até enseguida a la cintura.

Una comida y un animal

*Canelones y me gustan los perros, soy súper perrera, tengo una caniche que amo y trato como si fuese una hija jaja.

¿Qué te sedujo ser la Chica de la Semana?

*Supongo que tengo que tengo que sentirme halagada, como dije antes, hay muchas chicas lindas en Bahía y en esta oportunidad tuve el placer de ser elegida.

