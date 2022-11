La estudiante de derecho que ganó popularidad en La Plata, a tal punto que hasta famosos quieren conquistarla.

(Por Ciudad Noticias): Romina, es una espectacular rubia que estudia derecho en la ciudad de La Plata, lugar de donde es nativa. Desde aquella nota que le realizamos como “Chica de la Semana” en el mes de agosto, ha ganado popularidad y según contó, se le complicó un poco andar en espacios públicos y hasta en la misma facultad ya que cuando tiene un momento para ir al bufet, los hombres quedan detonados por su presencia y los murmullos se hacen sentir.

Romina es una mujer súper completa. Se prepara para ser la mejor abogada, baila pol dance y le dedica mucho tiempo al mundo del fintess. En cuanto a su figura, no quedan dudas que en lo que va de 2022, es de las bombas argentinas que apareció con una de las mejores colas del año. Es simpática, exigente, extrovertida y no le van los hombres muy pegotes o melosos.

Sí, no es una chica fácil de conquistar, pero es una mujer que sabe lo que quiere y tomar la iniciativa en todos los ámbitos de la vida.

-Romina, bueno, la segunda vez que nos encontramos en éste 2022. Tengo entendido que repercutió mucho la primera nota, no solo por tu figura, sino por todo lo que haces para crecer día a día. ¿Cómo fue el después de esa publicación?

* Bien. me subieron bastante los seguidores y me hablaban mucho sobre la venta de contenido.

-Estás estudiando para ser una gran abogada, ¿qué repercusión tuviste en la facultad?

*Me está costando un poco andar por la facu ya que me reconocen y escucho mucho murmullo por detrás mío cuando estoy en el bufet. Algunos se me acercan a hablar.

-Hemos notado también a que venís más jugada con los posteos y tu cuerpo es un arte. Creo que todo hombre debe fantasear con vos. ¿Qué te genera eso?

*La verdad que lo estoy llevando muy bien, hoy es lo que a mí me garpa.

-Seguro que te han llegado muchos mensajes en privado por Instagram. ¿Qué fue lo más insólito que te llego?

* Me llegan propuestas extrañas, si! Uno ofreció un millón y medio por una noche. Hasta me mostró su cuenta y estaba dispuesto a todo, viajes y esto también.

-El sexting es algo que se practica mucho y a veces no importa si conoces a la persona o no, ¿te han pedido hacer algo virtualmente?

* Ya hice video llamadas pero solo para verme de manera sexy con ropa o ligas.

-¿Algún famoso apareció tras la publicación? Se puede saber si futbolistas, actor, cantante, etc.

* Pasaron varios famosos. De todo, ja,ja. Cantante, actor y deportistas.

-Pasaron muchas chicas éste año en nuestro segmento de la Chica de la Semana, pero, realmente tu caso es único. Sos bella por donde se te mira, pero sos dueña de una cola que es la perfección. ¿Qué cosas te dicen de tu cola?. O sea, lo más suave y lo más guarango. Queremos que nuestros lectores sepan todo.

«De la cola me dicen de todo. Desde manzanita del paraíso, la mejor cola de todas, o hasta que se come mis tangas ja,ja».

-También te dedicas al pol-dance como nos dijiste en agosto. Alguien te dijo, ¿Romi, no me haces un baile exclusivo?

* Si, me ofrecieron un baile en pol pero es muy complicado de hacer y lo tendría que cobrar muy caro.

-¿Cuánto fue lo máximo que te han pagado o te han ofrecido por hacer algo virtualmente?

*Me ofrecieron mucho dinero, hasta 2000 dólares

-Hoy está de moda Gran Hermano. Saliendo un poco de lo habitual, con cuál de éstas chicas tendrías una noche de pasión dentro de la casa. ¿Julieta o Juliana?

*Con Julieta.

-Aquella vez dijiste que te han enviado fotos de los miembros, ¿alguno volvió a hacerlo?…¿viste algo descomunal?…¿lo podrías describir en todas sus dimensiones?

* Si, me mandaron miembros muy, muy especiales, pero uno le ganó a todos. ¡Era impresionante!

-Ellos obvio que se excitan, ¿te pasa lo mismo?

* No me exista para nada ver un miembro pero sí que me digan cosas. Obviamente la tienen que pegar con lo que me dicen. No lo voy a decir, ja,ja, para que me sorprendan.

-¿Qué te gustaría agregar para cerrar.

*No me gusta que sean cargosos y melosos, si me gustan que sean directos y con palabras claves que me lleguen, lindas “pero lo justo”. No me gustan las guarangadas.

PODES SEGUIRLA EN SU CUENTA DE INSTAGRAM: https://www.instagram.com/roommy_martinezzz/