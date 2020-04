La empresaria de moda Paz Cornu, habló de la difícil situación que atraviesa su empresa por la cuarentena;”Le busco la vuelta y no la encuentro”

La cuarentena por la pandemia de coronavirus generó un fuerte impacto en la economía del país, sobre todo en aquellos pequeños y medianos productores. En los últimos días, fueron varios los famosos empresarios que salieron a contar la difícil situación que están atravesando por la falta de ingresos, una de ellas fue Paz Cornu.

La empresaria de moda se quebró en vivo al revelar que no sabe cómo hacer para seguir adelante con su comercio. “Yo tengo un negocio público, hago fabricación al por mayor y ahora con la cuarentena el comercio está completamente frenado”, comentó en Chiche 2020, Crónica HD.

Al mismo tiempo, la modelo aseguró que pidió un crédito sin embargo se le hace imposible poder mantener a sus empleados. “Estoy muy angustiada, hace varios días que no puedo dormir. Me encuentro en una situación en donde tengo que elegir entre mi empresa o mis empleados. Me costó 20 años de mi vida poder armar mi negocio, pero busco alternativas y no es fácil”, reveló Cornu.