La emotiva reacción de Mica Viciconte al ver a Luca Cubero durmiendo plácidamente: “Te miro y no lo creo”

Mica Viciconte vive la maternidad de su primer hijo, Luca Cubero, a tiempo completo, no solo porque se lo lleva al trabajo junto a ella, cuando está en televisión, sino porque muestra postales de su día a día del pequeño, en casa. Esta vez, la famosa compartió una postal del bebé, casi en primer plano, y expresó todo su amor al verlo.

“Te miro y no lo creo”, fue la frase que Mica Viciconte escribió sobre la imagen de Luca Cubero durmiendo, que fue compartida en una de sus historias de su cuenta de Instagram. “Qué lindo poder recordar tantos momentos de ternura con Luca”, había escrito en otra de las postales en el Feed, que todos sus seguidores agradecen por aportar esa cuota de ternura diaria, necesaria para todos aquellos que disfrutan de ver niños.

La emotiva reacción de Mica Viciconte al ver a Luca Cubero durmiendo plácidamente en Instagram.

El inexplicable momento en el que Mica Viciconte se enamoró de su bebé fue en el mismo instante de su nacimiento: “El parto es doloroso, divino pero doloroso. Pero en el momento en que ves que sale, y te ponen a tu bebé en el pecho, te olvidás de todo. Y ahí cuando lo sentís, sentís su calor y que llora, es mágico”, había revelado en televisión, cuando presentó oficialmente a Luca Cubero.

“Es verdad, los primeros 15 días fueron caóticos. Primeriza, tenía miedo, no dejaba que nadie lo toque. Y después me di cuenta que no estaba bueno”, había recordado acerca de los primeros días de su bebé en su casa, a pesar de que Fabián Cubero ya tenía experiencia por haber tenido tres hijas junto a la top model Nicole Neumann. “Mica es una extraordinaria mamá, excelente, siempre pendiente del bebé. Quiero que cuente cómo fueron los primeros 15 días de vida de Luca, que fueron difíciles por su alta intensidad que maneja día a día”, había comentado el papá del nene a través de un mensaje de texto.