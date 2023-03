La emotiva carta que le escribió su hija menor a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández es madre de tres hijas, las mellizas Charis y Bella de 9 años y la más chiquita Francesca, de 8. El padre de las niñas es el exfutbolista Matías Defederico, con quien se encuentra en una disputa judicial desde su separación por la cuota alimentaria de las menores. En las últimas horas la modelo compartió en su cuenta oficial de Instagram una emotiva carta que recibió por parte de la más pequeña «les pido que lean esto. Es el mejor regalo que me dieron en mi vida. Ayer me sorprendió con esta carta. ‘Cual es tu café preferido? Te digo cual es el mío? … el café de tus ojos'» manifestó, citando un piropo que leyó en el escrito. «Se me metió una Fran en el ojo, voy a llorar y vengo» agregó emocionada y luego advirtió a sus seguidores que no se detengan en las faltas de ortografía, muy comunes a su edad «es chiquita no rompan los huevos con las faltas, solo fíjense lo especial que es esta carta y quería compartirla con ustedes» finalizó. La niña fue súper sentimental y abrió su corazón: «Siempre estuviste presente en los momentos más duros para mi, siempre te tendré en mi corazón. Yo no se si vos sabes que sos la mejor mamá del mundo» comenzó y finalizó «te amo mamá».