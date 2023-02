La emotiva carta de Momo Osvaldo que hizo llorar a Jimena Barón

Momo y Jimena Barón. (Fuente: Instagram).

Acompañando al pequeño en este emprendimiento, ella fue mostrando parte del proceso de elaboración de las pulseras y la alegría de su hijo al recibir la paga tras la venta.

Ahora, devolviéndole todo el amor recibido, Momo le escribió unas pequeñas líneas que terinaron emocionando a Jimena hasta las lágrimas.

Momo y Jimena Barón. (Fuente: Instagram).

Juntos a la par

Mediante un video, la cantante mostró el momento en que abría el sobre que decía “te amo mama” con un dibujo de corazón. Mientras, ella le pedía a su hijo que no la haga llorar. El posteo iba acompañado de la frase “me destruye este cartero”.

Jimena Barón. (Fuente: Instagram).

En las imágenes se lee el tierno mensaje de Momo que terminó por emocionar a Jimena Barón. “Cuando ya no estés conmigo no sé qué voy a hacer con mi vida porque no puedo si vos. Y aunque me digas que no es verdad, si es verdad. Sos la mejor” decía la carta.