La emocionante anécdota de Brian Sarmiento con un niño que padecía cáncer: «Lo visitaba una o dos veces por semana»

Brian Sarmiento se retiró del fútbol profesional y actualmente se luce en el Bailando 2023. El deportista celebraba sus goles con divertidos pasos de baile que llamaron a atención de Marcelo Tinelli y lo convocaron para participar del certamen.

Recientemente, en una entrevista con Bautista Aráneo para su ciclo de streaming ‘La Base’, contó una de las anécdotas más emotivas que tuvo en su carrera profesional. «Al fútbol le debo todo, pero la satisfacción más grande que me dio el futbol fue poder ayudar a otros. No en el sentido económico, de esos hay millones, pero de salvar una vida, no te lo podés imaginar».

«Me pasó estando en Newell’s 2017 a 2019 con un chico internado con cáncer de pulmón. Me llaman y me dicen ‘Brian, me mandás un video para un fanático tuyo que tiene cáncer y no se lo ve bien’. Entonces le pregunté en que hospital estaba y vi que estaba a 25 cuadras de lo de mi viejo y le dije que iba para allá» comenzó.

«Llego, hablo con la mamá que me dice que no quería comer, no tenía ganas de nada. Tenía cáncer de pulmón. Le dije dejámelo a mí y que se vayan todos y ahí entro. Se empieza a poner nervioso y le digo ‘¿qué pasa, monstruo? Tengo que venir acá porque no querés comer, no querés ir al baño y no querés nada. Ponete las pilas porque, ¿si no cómo hago para llevarte conmigo al vestuario?'» agregó sobre el emocionante relato.

«Me senté con él, le pregunté qué le pasaba y ahí le dije que en 15 días nosotros jugábamos de local. Le pedí que consiga el alta en 15 días para llevarlo al vestuario y le regalé una camiseta. Después la madre me dijo que la habitación era compartida y si le agarraba una infección iba a ser peor. Ahí le dije a mi mánager que le pague una habitación para todo el año, él solo, con una play para que juegue y que yo iba a ir a jugar con él una o dos veces por semana» añadió.

«Una o dos veces por semana lo iba a visitar para jugar a la play con él, aunque a mí no me gustaba pero sabía que a él sí. A los 15 días del primer encuentro, el pibe estaba en el vestuario conmigo» reveló sobre el vínculo que forjó con el pequeño. «Al año y medio me llamó la abuela y me dijo que vaya para el cumpleaños del nieto que gracias a mí él está vivo» concluyó.