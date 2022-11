La emoción de Nicolás Cabré por el nuevo logro de su hija Rufina

En las últimas horas, Rufina Cabré, hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, fue elegida por su curso como mejor compañera. Por este motivo, desde el colegio le hicieron una mención de honor y sus padres no pudieron contener la emoción. A través de sus redes sociales, el actor le dedicó un conmovedor posteo a la pequeña y remarcó el orgullo que siente por ella. En su cuenta de Instagram compartió una foto familiar, en la que se lo ve junto a la China y los abuelos de Rufi, y expresó: «La foto sola habla del amor puro de una familia. (Los que están, y los que no pudieron ir…)». «Del orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos. Lo cual no nos sorprende, si no que nos confirma que todo lo que vemos en vos es real», añadió. «Te felicito amor mío, te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalas, y lo hermosa que haces mi vida. Gracias, gracias y gracias. Me hacés el papá más feliz del mundo!!! No cambies nunca. Te amo cada segundo más y más», concluyó el intérprete, muy conmovido.

Por su parte, la China también mostró la distinción de su niña en sus redes y presumió el logro de la pequeña. «Amor de mi vida, ayer recibiste el mejor premio, ser elegida por tus amigos como mejor compañera. No puedo sentir mas orgullo, mas amor, más gratitud. Que suerte tuvimos mi ponjita», expresó. Además, la definió como «la que entiende, la que acompaña, la que acepta, la que abraza, la que cuida, la que empatiza con todo ser vivo».