La emoción de la China Suárez al asistir a un evento solidario de River: «Esta noche no tuvo precio»

La China Suárez es fanática de River Plate y en varias ocasiones comparte fotos en el Monumental o en la intimidad de su hogar con la camiseta blanca y roja. Esta vez decidió participar de un evento solidario de la Fundación River y se mostró súper emocionada. La modelo estuvo acompañada de su hermano en la celebración y le dedicó unas tiernas palabras a él, a su papá y al club: «Que lindo haber vivido esto con vos. River es nuestra infancia, nuestro papá, nuestro abuelo. Nuestras tardes eternas descalzos jugando en el patio al fútbol aunque siempre me mandaran al arco» comenzó. «Pá, hoy nos tocó sentarnos en la mesa con Enzo, el ídolo de River del que tanto nos hablabas, esta noche no tuvo precio» finalizó el mensaje que compartió en la sección de historias de su cuenta oficial de Instagram. Él, por su parte, eligió recordar un momento cúlmine que vivió gracias al club de sus amores: «Estábamos ordenando un cuarto que hasta ese entonces era depósito. En el único parlante que andaba de la radio jugábamos contra Boca. Perdíamos 0-3. Los ojos me picaban por el polvo y con mi viejo arrancábamos stickers pegados en la pared con bronca. De repente la Bruja Berti metió el primero… y sobre el final se lo empatamos». «Entre cajas y revistas nos abrazamos. Vos Euge viniste desde el otro cuarto y te sumaste gritando. Cada gol de River es un portal a un abrazo pasado, uno que hoy y gracias a vos hermanita, pude volver a sentir» concluyó.