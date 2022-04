La emoción de Gime Accardi por regresar al teatro

Luego del accidente que le impidió continuar con la obra, la actriz se recuperó y volvió a su lugar favorito en el mundo.

Luego de su accidente, Gime Accardi regresó al teatro con «Una Semana Nada mas» junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas. Después de afrontar su recuperación, dieron comienzo al nuevo tour 2022 desde Mar del Plata.

Emocionada por su regreso a los escenarios, Gime Accardi expresó su felicidad mediante un posteo en su Instagram. «Finalmente volvimos. No puedo poner en palabras lo que sentí/sentimos, fue demasiada emoción y mucha felicidad», aseguró la actriz.

Por su parte, Gime Accardi confesó que antes de salir a escena, padeció nervios como si fuera la primera vez: «Antes de salir, me latía muy fuerte el corazón, pensé que se me salía, pero cuando pise el escenario desaparecieron los nervios y todo fue disfrute».

En ese sentido, la actriz se refirió al accidente que sufrió hace unas semanas atrás por una caída con su perra Uma: «Fue la primera hora y media en dos meses que no sentí dolor. El escenario es mágico posta, ya lo había comprobado un par de veces antes, pero ayer fue realmente increíble».

«Este equipo volvió mejor que nunca y esta más listo para encarar un tour llevando amor y risas a donde vayamos. Qué felicidad tengo», garantizó la protagonista de “Una Semana Nada Más” mediante su cuenta de Instagram, dónde aprovechó para agradecer a su equipo y a los médicos que la ayudaron en su recuperación.

La inesperada confesión de Gime Accardi

Días antes de su estreno, la actriz no pudo evitar contener las lágrimas por volver a los escenarios: «Ahora lloro todo el tiempo como las personas normales. Mi psicólogo debe estar feliz de que yo pueda abrirme y largar mis emociones sin sentirme débil», escribió en su descargo.

La vida me hizo ser muy fuerte pero también hizo que me armará una coraza dura e impenetrable. Parece que una triple factura la rompió y no se va a cerrar», expresó sorprendida por sus lágrimas.