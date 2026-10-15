La educación vuelve a la calle: jueves de paro en las escuelas bonaerenses y marcha universitaria

Los docentes bonaerenses harán una huelga de 24 horas y el sector universitario marchará al Congreso en una jornada marcada por el deterioro salarial y el recorte de fondos del Gobierno de Javier Milei. Reclaman una recomposición de los ingresos y recursos para garantizar el funcionamiento de la educación pública.

La comunidad educativa protagonizará este jueves una jornada clave de reclamos, con un paro docente en las escuelas bonaerenses y la quinta Marcha Federal Universitaria.

La convocatoria reunirá las demandas de maestros, estudiantes y trabajadores universitarios frente a la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema educativo.

Paro docente y reclamo por una recomposición salarial

La huelga en las escuelas fue convocada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellos el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), junto con otras organizaciones del sector y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La medida afectará el dictado de clases en los establecimientos públicos cuyos docentes adhieran.

Los sindicatos bonaerenses también exigen que se reabran las negociaciones paritarias para discutir una actualización salarial. Advierten que los haberes de octubre se liquidaron sin aumento, en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Marcha Federal Universitaria: salarios y presupuesto en disputa

Por su parte, docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias se concentrarán frente al Congreso de la Nación para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Congreso. Sin embargo, su aplicación continúa en disputa.

En materia salarial, las representaciones gremiales rechazaron una oferta oficial de aumento del 3% por considerarla insuficiente. Según sostienen, el cumplimiento del fallo judicial que ordena actualizar los salarios permitiría una recomposición del 33,4%.

La discusión también alcanza al Presupuesto 2027: mientras el Gobierno nacional prevé destinar $7,3 billones a las universidades públicas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que se necesitan alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema y contemplar la aplicación de la ley. La Federación Universitaria Argentina (FUA), además, reclama fondos para becas y el sostenimiento de la educación pública.

Respecto de nuestra ciudad, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) convoca a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general a sumarse a esta nueva jornada de protesta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes y estudiantes de la UNLu, junto con autoridades del Rectorado, concentrarán desde las 13 horas en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Lima, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para marchar hacia la Plaza del Congreso Nacional. Por su parte, las y los trabajadores nodocentes se movilizarán junto a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).

La movilización, que tendrá su concentración principal frente al Congreso Nacional y se replicará en distintos puntos del país, reunirá a rectores, docentes, nodocentes, estudiantes y organizaciones gremiales para exigir la aplicación efectiva de la Ley 27.795, una recomposición salarial urgente y un presupuesto que garantice el funcionamiento del sistema universitario público.

Las autoridades universitarias advierten sobre la necesidad de contar con partidas suficientes para afrontar los gastos de funcionamiento, sostener la actividad académica y científica y garantizar la continuidad de los servicios que prestan las instituciones.

El reclamo no se limita a la recomposición salarial y al mantenimiento de los edificios, sino que también comprende el financiamiento de la investigación, las becas estudiantiles, la extensión universitaria y otras actividades que forman parte de las funciones de las universidades públicas.

Con las escuelas bonaerenses alcanzadas por la huelga y las universidades movilizadas en Buenos Aires, la jornada volverá a poner en primer plano la disputa por los salarios y el financiamiento educativo.