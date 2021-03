La edil de “JxC” Mónica Milano, se sometió a una cirugía de alta complejidad y agradeció a la gran cantidad de mensajes de afecto.

(Por Ciudad Noticias): Si bien ésta redacción sabía por terceras personas que la concejala de Juntos por el Cambio debía afrontar una cirugía compleja, por un quiste en su páncreas, y que afortunadamente los médicos lo detectaron a tiempo, Mónica Milano, pasó con éxito por el quirófano y expresó su alegría por el cariño recibido por parte de la gente que inundaron su cuenta de facebook con mensajes súper positivos.

LO EXPRESADO POR LA FUNCIONARIA DEL HCD;

Debo decir…

Hoy necesito escribir y contar mi experiencia.

A partir de mi agradecimiento a mis doctores de Bahia Blanca que me han atendido con toda calidez y profesionalismo, muchos amigos que no sabían de esta dolencia se han preocupado. Quiero decirles que todo comenzó con la insistencia de mi familia y sobre todo de mi doctorcita Lucila.

Las grandes descomposturas de ” mi panza” las enmascaraba con una inyección y seguía adelante hasta que ya era algo muy seguido . Hice caso y comencé mi consulta con mi querido doc. Martín Villalba con quien iniciamos los estudios. Un amor de persona.Y no puedo dejar de mencionar y agradecer eternamente al doctor Nicolás Flaherty que con su expertiz ha hecho el hallazgo de un quiste pequeño en el páncreas en noviembre 2020.

Ambos…Martín, Nico y Matias Sard han estado pendientes con mensajes más que cariñosos siguiendo el raid de estudios de complejidad que debía hacer.

Muchas veces uno hecha la culpa al estrés o a cualquier cosa.

El páncreas es silencioso y da pequeñas señales como otras que son cansancio profundo y estados de irritabilidad.

Esto no es nada secreto y quiero llevar tranquilidad porque estoy muy bien. La ciencia avanza y la vida nos da otra oportunidad para aprender .

Cuantas veces me han visto con grandes descomposturas..muchos lo saben… pero pensamos que esos síntomas físicos son pasajeros y le hechamos la culpa al chocolate..en mi caso.

El cuerpo habla y somos sordos ..no lo escuchamos y seguimos por la vida con nuestra labor y poco tiempo para estar atentos y ver el síntoma físico y la causa interior que lo provoca.

No me he preguntado por qué? Sino es más profundo..para qué ? Qué debo aprender de esto? Muchas veces seguimos adelante guardando , acumulando y enquistando situaciones.

Hace falta detenerse en el camino y observar.

Y si no ocurre la vida nos da un sacudón.En nuestro interior está la respuesta y por ello creo debemos ir descubriendo el placer de la vida, el disfrute.

Agradecer a mi familia y amigos que me mimaron, acompañaron, estuvieron pendientes es una caricia al Alma.

La medicina, la familia, los amigos y el estar a solas con uno mismo es poder sanar desde el interior de nuestro Ser y desde lo físico.

Por eso mi gran agradecimiento a todos quienes me ayudan, me cuidan y me dan amor.

Estoy bien, sanando heridas de a poco. Aprender qué alimentos me ayudan a poder asimilarlos , no realizar esfuerzos físicos…pero ir de a poco llevando una vida tranquila y normal.

La cirugía fue de alta complejidad pero todo fue como se esperaba.

Quiero que estén tranquilos. Agradezco las oraciones, los mensajes de tanta gente que con sus deseos y energía pusieron su granito de arena para que todo estuviera bien y así es.

Gracias y tranquilos que voy bien y estoy en buenas manos.

La herida va cerrando y mi vida seguirá con más conciencia paso a paso.

Gracias infinitas a todos.

Ahhh hay algo raro…escucho a Chayane y no me duele nada! Jaja.

Será cuestión de bailar más con la vida.

Un abrazo de ❤