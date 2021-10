La durísima reacción de Daniel Osvaldo tras la supuesta prohibición a Momo, su hijo con Jimena Barón

En las últimas horas trascendió que Daniel Osvaldo, expareja de Jimena Barón, no habría dejado que Morrison, su hijo, bailara en la pista de «Showmatch: La Academia». Pese a que Jimena negó que esto fuera cierto, él reaccionó de forma polémica en las redes sociales.

«Lizardo iba a bailar con Momo y Daniel no lo autorizó», dijeron en «Los Ángeles de la Mañana» sobre el ex de Jimena Barón. «No, no es así lo que están diciendo. Yo no hablo del papá de Momo, él ya está grande y es una decisión que tomé», aseguró la intérprete de «La Cobra».

«Se escapan, está bien. No quiere conflictos con Daniel. Esto me lo contó la producción de ‘Showmatch’, que querían que baile, Jimena quería la autorización y parece que no llegó», informó Ángel de Brito. Ante esta noticia, Daniel Osvaldo recurrió a su cuenta de Instagram y lanzó una frase que estaría dirigida a Jimena Barón. «Qué triste debe ser vivir atada a tu pasado», escribió el papá de Momo.