La dura sentencia de Nacha Guevara sobre la realidad de Charly García

El pasado sábado por la noche, Nacha Guevara estuvo en el programa PH Podemos hablar, que se emite por Telefé. Allí, la actríz y cantante habló de su amigo Charly García y realizó una contundente sentencia sobre la vida actual del cantante bicolor.

La charla entre el conductor Andy Kusnetzoff y Bebe Contepomi derivó en anécdotas sobre Charly Garcia, ¿Vos grabaste con Charly? preguntó el conductor, fue entonces cuando Nacha se refirió al emblemático músico argentino: “He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”.

Nacha Guevara (Fuente: TELEFE)

Luego, la actríz de 82 años, que reveló que Charly la llama por su verdadero nombre Clotilde, agregó: “Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”. La ex jurado del Bailando fue más allá y realizó una profunda reflexión sobre la actualidad del ex Serú Girán: “Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!. Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera. A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, dejar que cumpla su destino, que sea él”.

Nacha Guevara (Fuente: TELEFE)

Sobre el cierre del tema que incomodó a los presentes, Bebe expresó: “Entiendo lo que dice Nacha, pero Charly estando cómo está y controlado cómo está, hoy es un tipo que vas a verlo y te pregunta por tus hijos… es otro Charly, no compone ni loco aunque está por sacar un disco. Yo no soy quien para decir si es feliz o no”.