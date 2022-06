La dura respuesta de Viviana Saccone al chef que la escrachó por pedir un canje

Es una antigua costumbre que las figuras de los medios no paguen por algunos productos y servicios, a cambio de su publicidad y las redes sociales potenciaron esta dinámica.

Lejos de estar de acuerdo, el cocinero Dante Liporace decidió escrachar a los famosos que piden canje para comer gratis en su restaurante, como Virginia Gallardo y Viviana Saccone, quien no dudó en salirle al cruce.

«Hola @dlipo77, a quien no conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene», respondió a través de su cuenta de Twitter.

Y continuó: «Yo te propongo, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajas y te lo promociono sin ningún problema en mis redes. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda».

En tanto, Liporace redobló la apuesta: «No, estimada, no necesito promocionarme con vos, no sos estrella de Hollywood. Yo puse el mensaje de una persona que escribió de parte tuya, si no es verdad escribirle a ella. Saludos».

Molesta por el tono de su interlocutor, la actriz remató con ironía: «Ah, ¡perdón! ¿Tu restaurante es en Hollywood!? Pensé que era acá».

Además, en sus historias de Instagram compartió algunos mensajes que le mandan marcas y emprendedores para proponerle acciones en sus redes a cambio de sus productos o servicios.

Por su parte, Gallardo cortó por lo sano y luego de que Liporace publicara un mensaje que le mandó un tercero para que le reservaran una mesa para cuatro a cambio de difusión en las redes, decidió bloquear al cocinero y no iniciar una discusión.