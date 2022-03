La dura reflexión de Vidal en el día mundial de la obesidad: «Tengo un problema con mi peso»

A través de las redes sociales, la exgobernadora y actual diputada nacional, realizó una reflexión por el día mundial de la obesidad y los cambios en su cuerpo en los últimos años. Con imágenes que reflejan sus cambios físicos, Vidal hizo referencia a sus problemas de peso y las repercusiones de dichos cambios, como también los efectos en su estado de salud.

En un extenso comentario señaló: «En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejaron en mi salud. No solo es el peso que me marcaba la balanza, sino que también es como me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol».

En esta misma línea expuso que «desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso y hace 10 años me di cuenta que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable». Asimismo cuestionó que «durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía. Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba, y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor. Porque los comentarios, siempre llegan».

A modo de cierre y reflexión, la exmandataria expresó: «en el Día Mundial de la Obesidad, quiero recordales algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los “estereotipos”. En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo». FUENTE: LA TECLA