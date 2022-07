La doble de “Wanda” rosarina, dijo que también se filmó: “Espero que no salga a la luz”.

(Por Ciudad Noticias): Abril, es de Rosario y formo parte de la “puerta de las Wandas” en Bienvenidos a bordo fue la mejor parecida.

Abril Olivera es nuestra primer Chica de la Semana del mes de Julio Y no es un dato menor Ya que su parecido con Wanda Nara, es tremendo.

*EN PRINCIPIO QUEREMOS SABER DE DÓNDE SOS Y A QUÉ TE DEDIDAS.

-Soy de la Ciudad de Rosario, centro, estudiante de Turismo.

*TE VIMOS EN EL PROGRANA DE LOS PARECIDOS Y REALMENTE SOS WANDA NARA…¿CUÁNTO HACE QUE TE SENTISTE PARECIDA A ELLA?

-En principio no me sentía parecida a ella, me sorprendía cuando en los boliches y lugares donde salgo me pedían fotos y me gritaban, Wanda Nara. Creo que me di cuenta que me parecía realmente cuando gané en Bienvenidos a Bordo.

*LUEGO DE TU PRESENTACIÓN EN TV, ¿APARECIERON PROPUESTAS LABORALES?.

-Sí aparecieron muchas propuestas laborales, lo estoy analizando.

*CON LA REPERCUSIÓN QUE TUVISTE EN REDES SOCIALES, ¿METISTE VIDEO PARA INGRESAR A GRAN HERMANO?

-Todavía no hice un video para Gran Hermano, estoy en eso, entre hoy y mañana.

*MUCHOS HOMBRES MUEREN POR WANDA, SEGURO QUE AHORA TE DEBEN LLOVER LAS PROPUESTAS PARA CONOCERTE. ¿QUE TE HAN DICHO POR MD EN INSTAGRAM?

-Puff, millones de cosas, de todo tipo. Como por ejemplo: hasta pagarme por sexo, que soy más bella que Wanda por ser natural.

*OBJETIVOS LABORALES DE ACA EN ADELANTE.

-Me encantaría estar en TV y Teatro y seguir con las redes que es mi manera de comunicarme con mis seguidores.

*WANDA NARA SE HIZO FAMOSA POR UN VIDEO INTIMO, ¿ESTAMOS ANTE UNA REPLICA DE LA MUJER DE MAURO ICARDI QUE TAMBIEN TIENE ALGUN MATERIAL DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS DANDO VUELTAS?.

-Creo que no, pero espero que si hay algo dando vuelta, no salga a la luz, jaja.

*¿TE FILMASTE TENIENDO RELACIONES?, ¿TE DARIA MIEDO QUE SE FILTRE O PENSAS QUE AHORA TE SUMARIA?

-Sí, me filmé teniendo relaciones sexuales, pero creo que entre ellos y yo quedó ahí. Puede ser que se sume.

*¿ALGUN FAMOSO SE TE LANZÓ TRAS TU APARICION EN EL TRECE?

-Sí varios famosos.

*CUAL ES TU ARMA DE SEDUCCION Y QUE PARTE DE TU CUERPO TE DESTACAN MAS.

-Mi arma de seducción es la mirada y la forma de conducirme con mi cuerpo.

*¿TE GUSTARIA HACER UNA PRODUCCION FOTOGRAFICA TOTALMENTE DESNUDA?

-Me encantaría hacer fotografías desnudas.

*¿QUE DICEN TUS AMIGOS Y FAMILIARES CON ESTO QUE VIVISTE?

-Ellos están felices y me apoyan porque esto es lo que me gusta.

*CONTANOS COMO ES UN DIA TUYO, GUSTOS Y PLACERES.

-Me levanto muy temprano, curso en la facu, almuerzo algo ligero, estoy un rato en las redes con mis seguidores, voy al gym y luego juntadas con amigos mientras que se pueda por el tiempo. Me gusta bailar, sacarme muchas fotos ligeras de ropa, me encanta reírme mucho y tratar de ser feliz el tiempo que más se pueda. Esa es mi rutina diaria.

*¿QUE TE GUSTARIA AGREGAR PARA QUE NUESTROS MILES DE LECTORES TE CONOZCAN MAS?

-Soy muy provocativa y me encanta enamorar con mi forma de ser, si creen que soy solamente un físico o solamente parecida a Wanda, no. Tengo mucho más para dar.

SU INSTAGRAM: https://www.instagram.com/abrilolivera01/