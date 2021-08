«La doble careta»: Virginia Gallardo arremetió contra Rocío Marengo por la gran interna con los Fort

Ayer por la mañana, Rocío Marengo arremetió contra Virginia Gallardo al acusarla por no haber aceptado ser parte de la serie biográfica de Ricardo Fort. Según el relato de la exparticipante de “MasterChef Celebrity Argentina”, la ex del empresario no habría participado del documental porque requería demasiado dinero para el presupuesto de la creación audiovisual.

“En un punto me siento usada. ¿La tía? ¿La tía entrañable de la familia? ¡Que hace 8 años que sale con Eduardo! Me llama la atención. ¿Dónde estuvo en el cumpleaños de 15 de Martita? ¿Por qué no la llamaron a ella para que ayudara a los chicos, si tan de la familia era? Eduardo fue con su exmujer”, arremetió ayer la panelista de “Intrusos” y se mostró harta de la supuesta hipocresía de Marengo.

“¿Qué tengo que interpretar yo? ¿Me llamaron porque de verdad me querían o porque me necesitaban? Eso de que ‘a Virginia la quiero’. No, ¡basta de la doble careta! Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancatelá”, expresó Gallardo y remató: “No digas ‘a mí me cae bárbaro’. Estoy cansada de la gente falsa. Decí lo que tengas ganas de decir”.

Por último, la exbailarina de “Bailando por un sueño” hizo referencia a cuán presente ha estado con los hijos de Ricardo y pronunció: “Ahora me pregunto yo, que ella está en el vínculo familiar, ¿para qué me llamaron para que vaya al cumpleaños de 15? ¿Tengo que pensar que me utilizaron en ese momento y que hoy también me necesitan para la serie? Porque si no, no entiendo”.

La palabra de Marengo

“Me puse en su lugar, lo que yo hubiese hecho. Pero no me enojé. Dije que puedo entender los motivos. Pero cuando tocás a un chiquito mío, cercano, es peor que que me toques a mí. Salgo con los tapones de punta. No salí tanto con los tapones de punta. Me lo preguntaron y dije lo que yo hubiese hecho”, había expresado Rocío Marengo sobre la actitud de Virginia.

“Me parece que los chicos, muerto su papá, le dieron un lugar importante. Ella tuvo la posibilidad de ir al cumpleaños de 15 de Martita. Ocupó un rol. En este caso, hay otras cosas que la frenaron para hacerlo. Me dolió que toquen a los chicos y reaccioné”, concluyó la exparticipante de realities chilenos.