La divertida reflexión de Jimena Barón en Instagram: “Quiero un bife y quiero cog…”

Durante algunos días del 2020, Jimena Barón no apareció por sus redes sociales, algo que llamó la atención de sus seguidores, hasta que volvió a las andanzas y realizó un divertido descargo en sus redes sociales: se autoanalizó sobre cómo pasaba el aislamiento y qué le sucedía.

«No aparezco mucho por acá porque estoy sola. Un humor que, tengo ganas de tirarme del balcón», comenzó diciendo La Cobra en sus historias de Instagram.

La sensual foto de Jimena Barón: «Cuarentanga» (Instagram/@jmena).

Y se expresó libremente: “No aguanto la gente con espacios verdes, fuera de mi vida. No aguanto a los que están teniendo sexo en la cuarentena, fuera de mi vida, no me hablen”.