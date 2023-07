La divertida anécdota de Brenda Gandini con Benjamín Rojas: «Me partió el diente»

Recientemente fue invitada al programa de Fer Dente en América TV y tras ser consultada por el conductor sobre su experiencia en el asunto, recalcó: «Deberían enseñar a besar. Bueno, ahora, en las series tienen coach de intimidad». Luego, procedió a contar la desopilante anécdota de su trágico debut: «Con Benja teníamos que darnos un gran beso, que sucedía en el cuarto. Él no se dio cuenta pobrecito, yo me animé a contarle después, con los años» comenzó. «Yo abro la boca como para que parezca un beso, porque no tenés que meter la lengua, él también, que tiene unas paletas como yo, somos dos paletones y se me partió acá un poquito» continuó el relato, tocándose el diente, provocando sorpresa en todo el estudio de televisión por la insólita situación que le tocó vivir en sus primeros pasos en el mundo de la actuación.