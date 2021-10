La dirigencia radical hizo pie en la Sexta: cuáles fueron las premisas y cómo sigue la campaña

Ayer, por caso, la dirigencia de la alianza opositora se reunió en Mar del Plata. “Hay que valorar qué se juega en estas elecciones del 14 de noviembre.

Hay dos modelos. El que planteamos nosotros, el de trabajo, que se contrapone al modelo de los planes; el modelo del esfuerzo, que se contrapone con el modelo del regalo; el modelo de la presencialidad escolar contra el modelo del encierro que tantos meses estuvo y tantas complicaciones nos generó en la comunidad educativa y lo emocional”, comenzó Montenegro en el inicio del acto.

Y profundizó: “Somos un grupo de bonaerenses y argentinos que tomó la decisión de estar cerca. Cuando se perdió en 2019, todos auguraban que este sería el final de la alianza. Y la verdad que no, no se terminó. Seguimos todos juntos. Se aumentó el volumen político de todo nuestro espacio. Y esto no tiene que ver sólo con los partidos, sino que pudimos incorporar a todos los vecinos”.

La primera foto de unidad luego de las PASO tuvo lugar en San Nicolás, donde Juntos tuvo un desempeño destacable. Días más tarde, el mismo esquema se repitió en Olavarría.